Fachartikel vom 12/01/2016

Bosch & Sony Partnerschaft im Bereich Videosicherheit

Bosch Sicherheitssysteme und Sony Corporation haben einen Vertrag zur Gründung einer Partnerschaft unterzeichnet. Diese beinhaltet die Zusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen im Bereich Videoüberwachung für Sicherheitsanwendungen.

Die Sony-Kunden der Sparte Videosicherheit werden zukünftig von einem eigenen Sony-Vertriebs- und Marketingteam innerhalb der Bosch-Sicherheitssysteme-Organisation betreut. (Bild: Bosch Sicherheitssysteme)

Die beiden Unternehmen planen ab Beginn 2017 ihre technologischen Kompetenzen zu bündeln, um gemeinsam neue Maßstäbe bei der hochauflösenden Videobilderfassung zu setzen, unter anderem auch bei kritischen Lichtverhältnissen. Im Rahmen der vereinbarten Partnerschaft werden die Kunden der Videosicherheitssparte von Sony in allen Märkten – mit Ausnahme von Japan – durch die Vertriebs- und Marketingorganisation von Bosch Sicherheitssysteme betreut. Die Partnerschaft steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden.

Innerhalb der Partnerschaft wird Sony seine Kompetenz im Bereich Videobildqualität einbringen. Bosch steuert sein Know-how im Bereich innovativer Technologien für effiziente Übertragungsraten, niedrige Speicheranforderungen sowie die serienmäßig in die Kameras eingebaute Videoanalyse bei, mit welcher Videodaten schnell und einfach interpretiert werden können.

„Diese Partnerschaft wird die Videosicherheitsbranche revolutionieren, da sie das technische Know-how und die Stärken zweier in diesem Bereich führender Unternehmen zusammenbringt. Kunden werden von der überragenden Bildqualität von Sony, wie etwa den 4K-Lösungen, in Kombination mit dem Bitraten-Management und der Videoanalyse von Bosch profitieren“, so Toru Katsumoto, Deputy President Imaging Products and Solutions, Sector President Professional Products Group, Sony Corporation.

„Diese einzigartige Partnerschaft trägt auch dazu bei, die Vision von Bosch im Bereich Internet der Dinge umzusetzen. Videokameras und insbesondere die von diesen erfassten Daten spielen bei der weiteren Entwicklung des Internets der Dinge eine wichtige Rolle. Videokameras kann man gewissermaßen als 'die Augen des Internets der Dinge' bezeichnen“, so Gert van Iperen, Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Sicherheitssysteme.

Die Sony-Kunden der Sparte Videosicherheit werden zukünftig von einem eigenen Sony-Vertriebs- und Marketingteam innerhalb der Bosch-Sicherheitssysteme-Organisation betreut. Bosch wird sowohl den Vertrieb, als auch die technische Unterstützung sowie den Kundendienst und das Training in verschiedenen Sprachen in über 50 Ländern weltweit übernehmen.

„Die globale Organisation von Bosch Sicherheitssysteme wird durch ihr Sony Vertriebs- und Marketingteam die Sony Kunden der Sparte Videosicherheit mit hervorragendem Support und erstklassigem Service unterstützen und das geschäftliche Wachstum damit weiter voranbringen“, führt van Iperen aus. Sony ist weiterhin für die Entwicklung und Fertigung der Produkte unter dem Markennamen Sony verantwortlich.

