Produktbericht vom 01/18/2017

Hikvision Turbo-Integration ins Videomanagement

Die Turbo-HD-Serie von Hikvision kann mit dem Device Pack 8.9 nun in die Milestone Xprotect Videomanagementsoftware integriert werden. Damit lassen sich die Full-HD-Encoder nahtlos einbinden.

Hikvision stellt noch im Januar 2017 Erweiterungen der Turbo-HD-Familie vor. (Bild: Hikvision)

Als Ergebnis der Zusammenarbeit mit Milestone kann eine optimale Interaktion zwischen grundverschiedenen Geräten der Hersteller erreicht werden. Die Encoder-Familie DS-6700HQHI-Sata von Hikvision ist damit vollumfänglich in die offene netzwerkbasierte Videomanagementplattform von Milestone integriert. Da die Encoder über HDTVI-Eingänge verfügen, wird in der Folge auch die ganze Palette an Turbo-HD-Kameras unterstützt. Das erlaubt ein auf Hikvision-Geräten basiertes und über Milestone Xprotect verwaltetes System. Die Turbo-HD-Technik ermöglicht es, bestehende Koaxial-basierte CCTV-Systeme auf HD aufzurüsten und dabei eine einfache und kostengünstige Installation zu gewährleisten.

Ergänzend zur Unterstützung über das Milestone Xprotect Device Pack 8.9 stellt Hikvision im Januar 2017 auch Erweiterungen der Turbo-HD-Familie vor, die eine komplette Bandbreite an Analogkameras abdecken. Zu den Neuerungen zählen Fünf-Megapixel-Auflösung, größere Übertragungsreichweiten, verbesserte Signalkapazität sowie weitere flexible Produkte für die verschiedenen vertikalen Märkte.

