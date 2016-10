Produktbericht vom 10/17/2016

Securiton Smart Home meets Security

Securiton bietet mit Premium Private ein umfassendes, individuelles Personenschutzkonzept. Mit der Erweiterung Smart Home Security wird gewerkeübergreifend alles, was für ein smartes und sicheres Zuhause sinnvoll ist, mit dem Sicherheitssystem verknüpft.

Smart Home Security integriert die gesamte Bandbreite der Heimautomation. (Bild: Securiton)

Premium Private von Securiton bietet gleich dreifachen Schutz: Peripherie-, Gebäudesicherung und Rückzugsräumlichkeiten bilden dank ineinandergreifender Funktionen und cleverem Datenmanagement ein umfassendes Sicherheitssystem – das Security Level Model. Mit der Unterteilung des Anwesens in Zonen detektiert die Videobildanalyse-Software zuverlässig Bedrohungen und warnt automatisch: Kamerabilder werden dank intelligenter Algorithmen zu virtuellen Leibwächtern. Im Ereignisfall wird der individuell ausgestattete Rückzugsbereich aufgesucht. Während dieser Zeit betreut die Notruf- und Serviceleitstelle die Schutzsuchenden, verbunden über Touchpanel oder Smart Devices.

Die Sicherheitsarchitektur wird aus einer Vielzahl vernetzter Schutzapplikationen systematisch aufgebaut. Dazu zählen unter anderem die Einbruch- und Gefahrenmeldeanlage, das intelligente Videosicherheitssystem für Gebäude und Freiflächen, unsichtbare Branddetektion, überwachte Sicherheitsfenster in Manufakturqualität und Detektionszäune im edlen Design ebenso wie gesteuerte Zufahrtspoller, das elektromechanische Schließsystem mit Rechteverwaltung und bei Bedarf auch eine ABC-Detektion.

Die Private Cloud von Securiton stellt auch zwischen Unternehmen und privater Wohnstätte eine gesicherte Verbindung her. Der Vorteil: Bei einem Erpressungsversuch wird zum Beispiel der Konferenzraum per Knopfdruck zur Krisenmanagementzentrale. Ob Privatanwesen, der Unternehmenssitz in Deutschland, die Ferienvilla im Süden oder das Appartement in New York – alle Liegenschaften können multilingual mit einem System und in einer Optik angesteuert werden.

