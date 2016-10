Produktbericht vom 10/14/2016

Vanderbilt Neue Bus-Melder-Lösung verfügbar

Vanderbilt hat ein neues SPC Enhanced E-Bus Gateway auf den Markt gebracht, das Sintony-Kunden eine kosteneffektive Migration ermöglicht. So können alle die Vorteile der neuesten Sicherheitstechnologie nutzen, die die SPC-Produkte anbieten, ohne in eine komplett neue Infrastruktur investieren zu müssen.

Vorhandene Systemkomponenten und Peripheriegeräte sind mit der SPC-Lösung kompatibel. (Bild: Vanderbilt)

Da das SPC Enhanced E-Bus Gateway eine Schnittstelle zwischen SPC X-Bus und Sintony E-Bus bildet, werden vorhandene Sintony-Geräte (Netzteile, Linienerweiterungen und Bedienteile) von SPC-Controllern erkannt. Dadurch ist eine Migration von Sintony zur aktuellen SPC-Reihe möglich, Betreiber können mit ihrer vorhandenen Infrastruktur auf die innovativen Einbruchmeldefunktionen der SPC zugreifen.

Nach der Einrichtung ordnet das SPC Enhanced E-Bus Gateway vorhandene Geräte zu, sodass der SPC-Systemcontroller diese identifizieren kann. Über die neue SPC-Controller-Firmware wird zudem jeder Vanderbilt E-Bus-Magic-Melder als virtuelles Zwei-Linien-Erweiterungsmodul abgebildet. Es erleichtert auch die Anbindung an vorhandene Infrastrukturen, bei denen mehrere Bewegungs-melder in Reihe oder in Ring-Topologie verschaltet werden, so dass bis zu 56 Magic-E-Bus-Bewegungs-melder pro SPC-Zentrale unterstützt werden.

„Das SPC Enhanced E-Bus Gateway ist eine spannende Neuentwicklung für die innovativste Einbruchmelder-Produktlinie der Branche, die mehr Zulassungen erhalten hat als jedes andere System“, erklärt Andreas Straubinger, D-A-CH Market Manager bei Vanderbilt. „Die Einführung dieses Gateways ermöglicht die Kommunikation zwischen dem SPC-Controller und einer großen Anzahl von Peripheriegeräten. Somit können Betreiber SPC X-Bus- und E-Bus-Geräte zu einem hybriden, über das SPC verwaltete Netzwerk kombinieren.“

