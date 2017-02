Produktbericht vom 02/24/2017

Cebit 2017 HSM demonstriert Vernichtung von Datenträgern

Die HSM GmbH präsentiert vom 20. bis 24.März in Hannover auf der Messe Cebit Produkte und Neuheiten rund um das Thema Datenschutz. Im Mittelpunkt auf dem HSM-Messestand stehen Akten- und Festplattenvernichter.

Für eine hohe Energieeinsparung sorgen Stand-by und Abschalt-Automatik. (Bild: HSM)

Bei allen drei Modellen der Festplattenvernichter HSM Powerline werden digitale Datenträger mit Hilfe eines robusten Vollstahl-Schneidwerks in kleinste Streifen oder Partikel zershreddert, so dass eine Wiederherstellung unmöglich ist – sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich. Vernichtet werden können Festplatten und Magnetbänder, CDs/DVDs, Disketten, USB-Sticks sowie Mobiltelefone und Ähnliches. Die Inhalte auf den geshredderten Partikeln sind nicht mehr rekonstruierbar. Der Festplattenvernichter HSM Powerline HDS 230 sorgt so nicht nur für Datenschutz, die Festplatten werden sogar gewinnbringend vernichtet und im Sinne des Prinzips der Nachhaltigkeit der Wertstoff wiederverwertet.

Ebenfalls auf dem Messestand zu sehen ist das breite Spektrum an Aktenvernichtern, die direkt vor Ort begutachtet und getestet werden können. Die Aktenvernichter der HSM Securio Professional-Serie überzeugen durch Laufruhe und perfekt abgestimmte Schneidwerke für konstant hohe Schnittleistung. Durch das große Auffangvolumen sind wenig Leerungsintervalle notwendig und so eignen sie sich für große Arbeitsgruppen bis zu 15 Personen. Das Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet, je nach Betriebsmodus, eine bis zu 40 Prozent höhere Durchsatzleistung oder arbeitet bis zu 30 Prozent leiser als die Vorgängermodelle.

Insgesamt stehen drei verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung, Silent für einen besonders leisen Betrieb – ein großer Vorteil in Großraumbüros, Standard mit optimaler Durchsatzleistung bei geringer Geräuschentwicklung und Performance für eine maximale Schnitt- und Durchsatzleistung. Die intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgt über ein hochauflösendes 4,3 Zoll Touchdisplay mit Wischfunktion.

Halle 6, Stand H35

