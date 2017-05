News vom 05/22/2017

Vivotek Ampelüberwachung in Argentinien umgesetzt

Vivotek hat zusammen mit Vialseg ein System zur Ampelüberwachung ohne Verbindung mit der Straße und der Ampelanlage in Argentinien entwickelt. Im Laufe des Jahres 2017 sollen 100 Systeme installiert werden.

Die Kameras ermöglichen eine effiziente Verkehrsüberwachung. (Bild: Vivotek)

Bis zur Einführung des neuen, von Vialseg entwickelten Systems zur Verkehrsüberwachung, war man in Argentinien auf in der Fahrbahn montierte Induktions-Sensoren angewiesen. Das neue System sollte dagegen komplett ohne Induktionsschleifen in der Straße auskommen. Hand in Hand mit dem Experten für Nummernschilderkennung Neural Labs, entwickelten Vialseg und deren Partner dafür ein System, bei dem hochaufgelöste Bilder der Vivotek-Kameras vom Typ IP9171-HP (AB6117-HP) und die eigene selbstentwickelte Vialseg-Software genutzt werden.

Gemeinsam mit der Neural Lab Software zur Nummernschilderkennung werden die Bilder analysiert, der Status der Ampel (Rot/Gelb/Grün) sowie die Position des Fahrzeugs festgestellt, sobald eine rote Ampel missachtet wird. Die Verfolgungsbehörden erhalten dann automatisch Bildmaterial, das sie als Beweis in der Verfolgung solcher Verkehrsverstöße nutzen können.

Die Vivotek-Kamera IP9171-HP (AB6117-HP) ist das Auge des Systems. Die professionelle H.265 Box-Netzwerkkamera bietet bis zu 30 Bildern pro Sekunde (30 fps) bei einer Auflösung von drei Megapixeln mit hervorragender Bildqualität und liefert so eine exakte Erkennung von Nummernschildern bei allen Bedingungen. Die Kombination der WDR Pro und Supreme Night Visibility (SNV) Technologien, erlaubt es der Kamera, hochaufgelöste Bilder sowohl in sehr kontrastreichen Umgebungen bei grellem Tageslicht, als auch bei sehr schwachem Licht in der Dunkelheit einzufangen.

