Ifsec 2017 Fujifilm Europe zeigt großes Sortiment

Die Highlights auf dem Stand von Fujifilm Europe auf der diesjährigen Ifsec vom 20. bis 22. Juni sind die hochauflösenden Fujinon Zoom Objektiv-Serien mit 32-fach und 60-fach optischem Zoom. Beide Objektiv-Serien kombinieren einen großen optischen Zoomfaktor mit hohem Auflösungsvermögen von zwei Megapixel und unterstützen Sensor Formate von 1/1,8 und 2/3 Zoll.

Die 32-fach Zoom-Objektive beeindrucken mit Bildern in Full HD Qualität über den gesamten Zoombereich. Die Brennweiten der beiden Objektive decken Bereiche ab von 12,5 bis 400 Millimeter (FD32x12.5SR4A) und 15,6 bis 500 Millimeter (FH32x15.6SR4A). Um den steigenden Forderungen des Marktes nach Bildern in Farbe auch bei schlechten Lichtbedingungen gerecht zu werden, sind die Objektive kompatibel mit großen Sensorgrößen von 1/1,8 und 2/3 Zoll.

Ein eingebauter Tageslicht-Cut-Filter ermöglicht in Kombination mit einer IR-Kamera zuverlässig gute Bildqualität sogar bei Nebel, Regen und Schneefall. Die Objektive unterstützen die analoge Steuerung von Zoom, Fokus und Blende genauso wie die Serielle Steuerung per RS232C-Schnittstelle zur Bedienung über den PC. Zusätzlich ist die Integration in das weit verbreitete Pelco-D Protokoll möglich.

Die 60-fach Telezoom-Objektive D60x16.7 und FH60x20 bieten ein Auflösungsvermögen von Zwei-Megapixel/Full HD. Die D60x16.7-Modelle sind für eine maximale Sensorgröße von 1/1,8 Zoll ausgelegt und decken einen Brennweitenbereich von 16,7 bis 1.000 Millimeter ab, während die FH60x20 Objektive einen Brennweitenbereich von 20 bis 12.000 Millimeter bieten und für Sensorgrößen bis 2/3 Zoll geeignet sind. Mit dem eingebauten zweifach-Extender können die Brennweiten verdoppelt werden, wodurch eine Überwachung und Identifizierung von Objekten in vier Kilometer Entfernung möglich wird.

