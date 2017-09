Produktbericht vom 09/20/2017

Automatic Systems Zutrittskontrolle in optimierter Form

Ende dieses Jahres wird die „SlimLane 950“ von Automatic Systems in einer optimierten und zukunftsweisenden Version erhältlich sein.

Das weiße Licht zeigt den aktuellen Status an. (Bild: Automatic Systems)

Ebenso wie die Schwenktüren der „AccessLane“ Produktreihe verfügt die Personenkontrolle „SlimLane 950“ jetzt über die Funktion der individuellen Öffnungsbreite. Dafür stehen zwei separate Eingänge auf der Steuerung zur Verfügung. Je nach Eingang gibt die Personenkontrolle dementsprechend den Durchgang in einer Breite von 600 Millimeter für Personen und 900 Millimeter für Rollstuhlfahrer frei.

Im Evakuierungsfall oder bei einem Brand öffnen die Türen automatisch in kompletter Breite, woraus das Höchstmaß an Sicherheit resultiert. Bei einem gewaltsamen Öffnungsversuch wird die Bremse automatisch aktiviert, die eine Öffnung der Türen verhindert. Je nach Einstellung bleibt die Bremse solange angezogen, bis eine neue Buchung erfolgt oder positioniert sich nach einer einstellbaren Zeit in Ruhestellung neu aus.

Mit der vergrößerten Kartenleservorrichtung bei der „SlimLane EP“ kann jeder handelsübliche berührungslose Kartenleser integriert werden. Je nach individuellem Bedürfnis kann der Kunde ein Zusatzmodul erhalten, wodurch Alarmierungen mit Durchsagen untermalt werden können. Zusätzlich wurde das LED Piktogramm optimiert und strahlt jetzt in klarem weißem Licht. Mit den technischen Neuerungen erfüllen die Personenkontrollen optimal die aktuellen Sicherheitsanforderungen und werden zudem den Ansprüchen der Nutzer gerecht.

