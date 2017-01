Produktbericht vom 01/18/2017

Haverkamp Vogelschutzfolie weiterentwickelt

Haverkamp bietet mit der Opalfilm Birdsafe bereits eine wirksame Folie gegen Vogelschlag an, die auf Empfehlungen des Naturschutzbund (Nabu) entwickelt wurde.

Haverkamp entwickelt Lösungen, um Glasflächen für Vögel als Hindernis erkennbar zu machen. (Bild: Haverkamp)

Unter dem Titel „Vermeidung von Vogelschlag an transparenten und spiegelnden Bauelementen“ hielt die Umweltexpertin zunächst einen Vortrag und nannte darin erschreckende Zahlen: pro Wohnhaus sterben durchschnittlich ein bis zehn Vögel pro Jahr durch Vogelschlag. Bei etwa 18 Millionen Wohngebäuden in Deutschland geht der Nabu von mindestens ebenso vielen Vögeln pro Jahr aus, die meist qualvoll an den Folgen eines Vogelschlags an Glas verenden.

Die häufigste Ursache ist die Transparenz der Glasflächen, aufgrund derer die Vögel das Glas nicht als Hindernis erkennen. Wirksam sind – so die Umweltexpertin des Nabu - bestimmte Muster, die auf die Glasflächen geklebt werden. Durch definierte Kombinationen von Farben, Mustern und Abständen, erkennt der Vogel, dass es sich um ein Hindernis handelt und nicht um eine Freiebene. Haverkamp lässt neue Erkenntnisse in die Herstellung seiner Vogelschutzfolien einfließen.

